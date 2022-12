Idelux soutient les TPE et indépendants en province de Luxembourg : voici comment

D’autres aides pour soutenir les entreprises sont disponibles

Par la rédaction

Pour les investissements plus conséquents, et pour les entreprises qui sortent des critères TPE, il existe d’autres possibilités de financement : IDELUX Finances et Luxembourg Développement se tiennent à la disposition des entreprises, de même que la SOWALFIN qui propose un prêt « Easy’Green » (info@sowalfin.be).

Pour les aides régionales, les mesures évoluent rapidement et le mieux est de les suivre sur le site web www.1890.be. À côté de ces mesures de soutien spécifiques, IDELUX souhaite accompagner les entreprises dans leur transition énergétique en réalisant un diagnostic « bas carbone » (plus d’infos : marie-laurence.dupont@idelux.be). La CCILB propose également un accompagnement des entreprises dans les matières énergétiques via le Facilitateur énergie entreprises (plus d’infos : mathieu.barthelemy@ccilb.be)