Moteurs: 24 week-ends d’événements sportifs au Circuit de Spa-Francorchamps en 2023, le Bug Show et le Ferrari Challenge Europe de retour, le Rallycross n’est plus au programme

« De fin mars à fin octobre, les fans de sports moteurs pourront profiter de pas moins de 24 week-ends d’événements sportifs sur le légendaire tracé ardennais. Si le calendrier voit nombre de ses traditionnelles dates modifiées, il n’en conserve pas moins ses têtes d’affiches, mais également les autres courses et événements nationaux et internationaux qui font sa renommée ! », se réjouit la direction du Circuit de Spa-Francorchamps.

Amaury Bertholomé, le Directeur général, commente le calendrier 2023, bousculé par la date inhabituelle du Grand Prix de Formule 1, qui aura lieu du 28 au 30 juillet. « La préparation du calendrier 2023 aura été un exercice particulier cette année, mais je me réjouis de ce qu’il en ressort, avec une saison équilibrée entre les différentes disciplines des sports moteurs, les championnats mondiaux et les organisations locales, le tout avec une attention particulière aux événements populaires et attractifs. »

Dès début avril

Ce sont les Brûleurs de gommes qui ouvriront le bal de la saison en piste au début du mois d’avril. Les championnats mondiaux de sport auto seront présents comme à l’accoutumée, avec le Grand Prix de Belgique de F1 fin juillet, les 24 Heures de Spa de fin juin à début juillet, le WEC fin avril et l’ELMS le 4e week-end de septembre. « Les fans d’oldtimer ne manqueront pas le Spa Classic, le Spa Summer Classic ou encore les Spa Six Hours », ajoute-t-on du côté du circuit, où les 25 Hours VW Fun Cup, les 24H2CV ou encore les 12H Spa-Francorchamps compléteront l’offre de courses d’endurance. « Sans oublier l’International GT Open, le Spa Euro Race, le Spa Racing Festival, les Porsche Club Francorchamps Days, mais aussi les Spa Italia et Asia ou Super Spa et Franco Fun Festival. »

On notera enfin le retour en piste du Bug Show, mais également du Ferrari Challenge Europe après deux années d’absence.

Fini le Rallycross en 2023

Par contre, et c’est une surprise, le Circuit de Spa-Francorchamps n’accueillera plus le championnat du monde de Rallycross (WRX) à partir de 2023, « qui sera une année de transition pour l’espace Stadium qui lui était réservé. De nouveaux projets qui mettent le public au centre de l’attention du Circuit tant au niveau sportif que du divertissement y verront le jour », indique-t-on sans plus de précision au Circuit de Spa-Francorchamps. Le Stadium, d’une capacité de 9.000 places assises, avait été inauguré en 2019. C’en est donc déjà fini du Rallycross à Spa-Francorchamps après trois éditions (2019, 2021 et 2022).

Trois compétitions de motos

Mais revenons-en au programme de l’année 2023, lors de laquelle les deux roues ne seront pas en reste à Spa-Francorchamps. « Les Bikers’ Classics mettront les animations au cœur de leur événement mi-août. Les traditionnelles 6 Heures Motos se dérouleront le dimanche 27 août, précédées la veille par la parade à Spa. Enfin, c’est mi-juin que se déroulera la deuxième édition de la manche belge du championnat mondial d’endurance FIM, les 24H Spa EWC Motos. Après une première édition saluée par la planète moto, cette course ne manquera pas d’attirer de nouveaux spectateurs avec une attention toute particulière apportée aux animations ».