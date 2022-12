«SteelSeries Arctis Nova Pro», test et avis: bienvenue dans la cour des grands!

C’est dans une volonté de rafraîchir leur savoir-faire déjà présent sur le marché, que SteelSeries propose ses nouveaux micro-casques « Arctis Nova » et « Arctis Nova Pro ». S’inspirant des modèles « Arctis », à la fois par son appellation et par son design, ces nouveautés sont présentes au nombre de cinq. Les « Arctis Nova » 1, 3 et Pro sont filaires, tandis que les « Arctis Nova » 7 et Pro Wireless sont sans-fil.

Lors de ce test, nous évoquerons donc les deux casques destinés aux professionnels de l’univers vidéoludique. Si vous désirez en savoir plus sur les modèles conçus pour le grand public, nous avons récemment publié un test regroupant les casques « Arctis Nova » 1, 3 et 7 .

Les petits plats dans les grands

Nous voici dans la sphère très sélecte des produits dits « Pro », comprenez par là, qu’ils sont spécialement conçus pour les joueurs e-sports ou les gens de métier, tels que les streamers par exemple… nécessitant un matériel à la pointe de la technologie, avec des branchements bien plus complexes pour la gestion de leurs flux sonores.

Cette montée en gamme se fait ressentir dès le packaging qui respire la qualité et le professionnalisme. En effet, lors de son ouverture, on remarque que la marque a mis le paquet pour rendre l’écrin de son produit plus qualitatif que dans ses versions destinées au tout public. De plus, la générosité est au rendez-vous avec une panoplie de câbles présents pour s’adapter à toutes les situations, ainsi que la présence d’une bonnette pour le micro et d’une housse en tissu avec cordon de fermeture (toutes deux absentes dans les modèles « non Pro »).

Au-delà du micro-casque et de ses accessoires, ce qui révolutionne véritablement cette catégorie de produits, c’est l’ajout du DAC (un boîtier connecté qui équivaut à une carte son externe).

Le DAC, le véritable plus de ces versions professionnelles

Ce petit boîtier connecté équivaut à une carte son externe en permet d’adapter les sons en le rendant plus pur. Le DAC est également vraiment pratique comme commande de bord pour la gestion rapide des volumes, ainsi que de certains paramètres audio et vocaux. Avec sa molette et son écran OLED, il est aisé de naviguer dans les menus pour gérer le son comme on le souhaite. De plus, il s’allie parfaitement avec le logiciel constructeur « Steelseries Sonar » pour dispatcher les flux sonores tels que ceux issus du chat et du jeu, grâce à l’option « chatmix ».

L’« Arctis Nova Pro » est le casque filaire haut de gamme de cette catégorie, au prix de 279,99 euros. - SteelSeries

Mais cet objet est bien plus que cela… il peut en effet relier, à la manière d’un hub, le casque en simultané à d’autres appareils grâce à la présence de ports Jack 3.5 mm et USB-C.

Seul petit bémol lorsque l’on utilise la version sans-fil du casque : vu que le DAC se branche de façon filaire aux différentes machines pour faire office d’antenne-relais au casque, si on souhaite gérer les options du boîtier activement, on est contraint de rester près de ce dernier. C’est un détail, car on n’est jamais en permanence les yeux rivés sur le DAC pour le manipuler, mais cela fait légèrement perdre l’aspect totalement nomade du casque sans-fil.

Deux produits bourrés de technologies

En ce qui concerne les casques, ils possèdent majoritairement les mêmes technologies liées à l’audio et au micro que ses congénères, à savoir : la technologie ClearCast Gen 2 au niveau du micro pour une réduction intelligente des bruits parasites ; la capacité de rétracter son micro entièrement ; le savoir-faire ComfortMAX pour ajuster le casque afin de le rendre parfaitement confortable aux différentes têtes ; les écouteurs pivotants pour un rangement facile. Le système acoustique pour ces deux appareils est de qualité « Nova Pro » avec des transducteurs de haute-fidélité premium pour un rendu audio hautement qualitatif et réaliste.

L’« Arctis Nova Pro Wireless » est le casque sans-fil haut de gamme de cette catégorie, au prix de 379,99 euros. Pour les détenteurs d’une Xbox, faites bien attention d’opter pour la version spécialement dédiée à la console. - SteelSeries

Côté performance, que ce soit au niveau de la sortie sonore des écouteurs ou de la prise de son du micro, les « Arctis Nova Pro » font entièrement le travail. Lors d’une écoute classique ou plus spécifiquement lors de sessions vidéoludiques, le produit s’en sort plutôt bien en retranscrivant un son adapté, fidèle et précis. Petit détail remarqué lors de l’utilisation, les produits sont reconnus et certifiés par Discord (qui n’est autre que le principal logiciel de communication gaming de notre époque). En outre, grâce au logiciel « Steelseries Sonar », le casque devient une véritable machine de très haut niveau. En alliant les performances de bases liées à cette technologie 2022, aux ajustements millimétrés du logiciel, on obtient des résultats qui frisent la perfection.

Côté design, on constate directement la noblesse des matériaux utilisés, comme c’est le cas pour les coussinets en cuir qui permettent une meilleure isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.

Bien que les coussinets Airwave en tissu et à mémoire de forme des versions « non-Pro » soient impeccables et empêchent les phénomènes de chauffe et de sudation des oreilles lors de longues sessions… contrairement à ceux en cuir.

L’arceau métallique et son élastique présents sur les deux modèles, permettent de solidifier le casque et de répartir équitablement le poids du casque sur la tête. À la fois esthétiquement sobre et beau, il empêche de ressentir le grammage (298 g et 337 g) des produits afin d’offrir de longues sessions de jeu et de stream. Brillant par sa sobriété et son élégance, il est néanmoins personnalisable (tout comme l’« Arctis Nova 7 ») au niveau des caches situés aux écouteurs et de l’élastique sous l’arceau.

L’« Arctis Nova Pro Wireless », la quintessence de la polyvalence

Le « Nova Pro Wireless » est le seul casque sans-fil de sa catégorie. Il a d’ailleurs la faculté d’être nomade par le biais de deux connectiques à distance.

La première, via l’usage d’un dongle Quantum 2.0 en USB-C de 2,4 GHz qui permet une réactivité de transmission auditive accrue afin de suivre en temps réel et sans latence le moindre son émis par vos jeux vidéo.

La seconde, utilisant la fonctionnalité Bluetooth, est plutôt utile pour un usage classique du casque, en écoutant de la musique ou en recevant des communications téléphoniques par exemple. En outre, il est possible d’utiliser ces deux types de connexion en simultané sur différents appareils. Le casque peut donc utiliser le dongle pour jouer à Valorant et le Bluetooth pour appeler votre ami en attendant qu’il se connecte pour vous rejoindre.

SteelSeries

Qui dit sans-fil, dit batterie… et dans ce genre de produit, il est important d’en avoir une performante afin de ne pas vivre une extinction des feux en plein milieu d’une partie classée ou d’un stream. Avec celles du « Nova Pro Wireless », qui sont amovibles, il n’y a pas de soucis à craindre. Chaque batterie offre une autonomie avoisinant entre 18 et 22 heures d’écoute. Elles sont interchangeables à chaud, et ce, en quelques secondes pour pallier une éventuelle batterie vide. Et le fait qu’elles soient fournies par deux empêche de tomber à court d’énergie au plus mauvais moment en effectuant un roulement continu. En cas de catastrophe et d’inadvertance, la recharge est très efficace (15 minutes de rechargement pour 3 heures de jeu sur papier) afin de retrouver rapidement du son et la liberté de mouvement le temps d’une petite pause.

Le haut de gamme à portée de main

Ces casques « Pro » sont de véritables bijoux de technologie bénéficiant de la pointe du savoir-faire de SteelSeries. Entièrement sédentaires pour le « Nova Pro » et nomade pour le « Nova Pro Wireless », ils permettront aux joueurs et aux streamers de gérer leurs sons comme ils l’entendent (ou bien comme ils veulent se faire entendre).

Le premier est idéal si vous évoluez dans un espace cosy, avec tout à portée de main pour rester branché à l’ensemble de vos outils de travail ou bien de divertissement. Moyennant un budget conséquent de 279,99 euros, l’« Arctis Nova Pro » vous rendra la vie plus facile et répondra très certainement à toutes vos attentes sans bouger d’une oreille.