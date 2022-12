«Harry & Meghan», le documentaire choc débarque ce jeudi sur Netflix: «Personne ne connaît la vérité»

La trêve aura donc été de très courte durée. Harry et Meghan ont frappé un grand coup ce week-end, avec le lancement de la première bande-annonce de leur documentaire en six volets, baptisé simplement « Harry & Meghan », et qui sera diffusé sur Netflix à partir de ce jeudi 8 décembre.

Des images qui permettent déjà de mieux comprendre pourquoi la famille royale a tenté, par tous les moyens, de ramener Harry et Meghan au bercail et de leur faire entendre raison pour étouffer ce documentaire choc.

Et pourtant, Charles, William et Kate seront logés à la même enseigne que tout le monde : il faudra attendre ce jeudi pour découvrir les trois premiers volets du documentaire, et le jeudi 15 décembre pour en voir les trois autres. Six épisodes donc, dans lesquels Harry et Meghan se racontent, retracent leur histoire, leur rencontre, leur quotidien d’abord dans l’ombre puis dans la lumière, les critiques, les difficultés et les peurs qui les ont finalement amenés à s’expatrier d’abord au Canada puis aux États-Unis, et leurs relations désormais (très) tendues avec la famille royale.

Ce documentaire choc avait vu sa sortie repoussée plusieurs fois après le décès de la reine Elizabeth II. Événement funeste lors duquel tout a été tenté pour rabibocher Harry, Meghan, et le reste de la famille. On avait vu le prince William tendre la main à son frère cadet et son épouse, s’affichant tous les quatre avec Kate Middleton alors que celle-ci déteste sa belle-soeur. On avait vu aussi le roi Charles III, tendre la main à son fils et son épouse dans son premier discours après le décès de sa mère… Mais rien n’a donc calmé Harry et Meghan, désormais installés en Californie, loin des paparazzis et du tumulte londonien.

Le timing de cette sortie n’est d’ailleurs pas anodin : la publication des bandes annonces a coïncidé avec la visite officielle de Kate et William aux States… Une visite totalement éclipsée par les médias anglais, désormais captivés par les révélations tant attendues dans « Harry & Meghan ».

Racisme, paparazzis…

« Personne ne connaît la vérité. Nous connaissons la vérité », dit notamment face caméra le couple, pour expliquer sa motivation à raconter lui-même son histoire. Et dans ces deux bandes annonces, on comprend déjà les grands thèmes qui seront abordés par le couple dans leur documentaire.

On y évoquera le racisme dont Meghan Markle aurait été victime en arrivant dans l’environnement royal. « Il s’agit de haine, il s’agit de race », entend-on. Le prince Harry dénonce « la douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution », évoquant aussi la hiérarchie de la famille, avec des initiés qui ont « divulgué et semé des histoires à leur sujet ».

Des rumeurs et des ragots qui ont contribué à la frénésie autour du couple, engendrant une pression médiatique incroyable dont ils ne voulaient pas. Et qui a conduit à un sentiment d’insécurité pour Harry et Meghan, l’un des éléments déclencheurs dit-on de leur départ Outre-Atlantique. J’ai réalisé qu’ils ne nous protégeront jamais », dit ainsi Meghan. Et Harry ajoute : « J’étais terrifié. Je ne voulais pas que l’histoire se répète ». Le tout avec des images, superposées, entre les paparazzis qui pistaient la princesse Diana, et Harry et Meghan.

On peut voir aussi des images jusque-là privées du couple. Meghan, enceinte de Lili. Harry lui caressant le ventre. Le couple s’embrassant dans sa cuisine ou se câlinant dans un photomaton. Harry et Meghan stressés, en larmes parfois, face à la pression. « Tout a changé », expliquent-ils, après leur présentation officielle en tant que fiancés.

À Buckingham, les deux bandes annonces ont déjà été visionnées. « Horreur » et « colère » seraient les sentiments dominants chez les Windsor… Qui ne devraient toutefois pas faire de commentaire officiel après la diffusion du documentaire jeudi.

Harry ne devrait pas en rester là puisqu’on annonce aussi la sortie d’un livre le 10 janvier prochain. Un livre qui pourrait lui aussi déclencher les foudres de Buckingham.