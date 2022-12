«On me vole mes Airpods, je les géolocalise à Saint-Servais mais la police ne peut pas bouger», s’indigne Trystan, 19 ans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 22 novembre dernier, Trystan Ledoux, un jeune homme âgé de 19 ans, s’est fait voler son sac le long du Boulevard Melot à Namur. « Il était 21h35. J’étais en train de remettre ma veste quand quelqu’un m’a volé mon sac. Je n’ai même pas pu voir s’il y avait une ou deux personnes tellement tout a été très vite », se souvient Trystan. « Dedans, il y avait les clés de mon auto et mes AirPods. Ces derniers sont reliés à mon Iphone. J’ai donc tenté de géolocaliser mes écouteurs. Je n’y arrivais pas le soir des faits. Cela a fonctionné plus tard et j’ai vu qu’ils se trouvaient à Saint-Servais. »

Le lendemain matin, Trystan est allé au poste de police de Namur. Mais il n’a pas reçu l’aide tant espérée...