«Il y a Kylian Mbappé, et puis les autres…»: le regard d’Emiliano Bonfigli après la performance XXL du Français contre la Pologne!

« Cette Coupe du monde est une obsession. J’ai bâti ma saison sur cette compétition ». Ce ne sont pas les mots de Messi ou de Neymar, mais bien ceux de Kylian Mbappé. À l’inverse de l’Argentin ou du Brésilien, l’attaquant français a déjà remporté la Coupe du monde. Pourtant, quelques minutes après la qualification de la France pour les quarts de finale, il prononçait cette phrase dans le plus grand calme et avec l’assurance de ceux qui ont une foi énorme en eux. À même pas 24 ans (il les aura deux jours après la finale !), Mbappé éclabousse de son talent et de sa personnalité cette Coupe du monde.

Avec 5 buts et 2 passes décisives dans la compétition, il n’a tout simplement pas d’égal dans le tournoi jusqu’à présent. En prenant en compte les buts inscrits en Russie en 2018, Mbappé a déjà marqué 9 fois en Coupe du monde… Autant que Messi, qui lui a disputé 5 tournois mondiaux… Dantesque ! Dans quelques années, l’histoire nous dira si Kylian Mbappé sera le plus grand parmi les plus grands. Ce que l’on voit sur les terrains qatariens raconte en tout cas un destin d’exception.

Le cauchemar des adversaires

Ce destin particulier amène évidemment un questionnement perpétuel chez les adversaires : comment contenir Kylian Mbappé ? « Il n’y a pas de recette magique pour l’arrêter », expliquait le sélectionneur polonais. « C’est un extraterrestre », surenchérissait Piotr Zielinski… Et si, finalement, la route fulgurante de Mbappé s’arrêtait samedi ? Ce jour-là, la France affronte l’Angleterre en quart de finale. Face à lui, il y aura le défenseur de Manchester City, Kyle Walker. L’une de ses qualités ? Sa pointe de vitesse, indiscutablement. Il y a quelques mois, dans le magazine France Fooball, Mbappé lui-même avait parlé de Walker comme d’« un tank qui prend de la vitesse une fois lancé »… Pas sûr, au final, que cela soit suffisant…