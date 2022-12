Plusieurs rues de Mons, Cuesmes et Jemappes vont être rénovées

Le plan Voirie de la Ville de Mons se poursuit avec l’attribution de marchés et le début de travaux pour plusieurs voiries situées à Mons, ainsi qu’à Cuesmes et Jemappes. Il s’agit de toute une série d’interventions importantes sur des voiries particulièrement dégradées, ciblées dans tout le territoire du Grand Mons.

Voici les rues qui vont faire peau neuve :

Voie de Wasmes à Cuesmes : les travaux prévoient la réfection complète des trottoirs et de la voirie « en plain pied de façade à façade » en hydrocarboné pour le tronçon compris entre la rue Cache-Après et le numéro 140 de la Voie de Wasmes ainsi que la réfection des trottoirs en pavés de béton et le remplacement des éléments linéaires du tronçon compris entre le numéro 140 de la voie de Wasmes et la rue Commandant Lemaire.