Les premières bouteilles du Domaine de la Portelette à Lobbes ont vu le jour: «On vise, d’ici quelques années, 30.000 bouteilles!»

Après 4 ans de travail acharné, la coopérative du Domaine de la Portelette à Lobbes a produit ses premières bouteilles. Deux vins blancs, issus des vendanges de 2021, « Prémices » et « Sauvette ». Le premier, vif, citronné et profond est issu de l’assemblage de Muscaris, Johanniter et Souvignier gris. Le second, un vin doux naturel du cépage johanniter contient 16,6 % d’alcool, idéal pour l’apéro et le dessert. « C’est un moment historique pour le domaine car on a de la matière à goûter et à vendre », explique Guillaume Grawez, président de la coopérative.

« Nous sommes très contents de ces bouteilles qui sont issues des vendanges de 2021, qui fut une année difficile avec les gelées printanières, beaucoup de pluie et peu de soleil l’été. »