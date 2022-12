La neige est tombée en Fagnes, va-t-on bientôt pouvoir skier? Les exploitants sont mitigés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

S’il a un peu neigé vendredi, c’est surtout durant la nuit de dimanche à lundi que les premières véritables chutes de neige sont tombées en Fagnes. Un premier épisode neigeux qui permet d’avoir une couche de 10 à 15 cm sur le plateau fagnard.

Nous avons demandé à plusieurs exploitants de ski s’il serait possible de s’adonner aux plaisirs de la glisse durant les prochains jours. La couche de neige devrait en effet rester plusieurs jours car on annonce des températures plus fraîches.