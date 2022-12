Son fils est accusé d’avoir conduit une BMW à 188 km/h, sa maman insiste sur le fait que c’était bien elle au volant: «J’ai toujours été fan des voitures rapides»

En janvier dernier, une femme a été flashée au volant d’une BMW à 188 km/h dans le port de Waasland, rapporte le Nieuwsblad. « J’ai toujours été fan de voitures rapides et j’ai été autorisée à utiliser ce véhicule par un associé de mon fils qui travaille au port », a-t-elle déclaré au tribunal.

Une version qui a suscité quelques doutes. Elle a donc insisté sur le fait que c’était bien elle au volant et non son fils. Au terme de l’audience, la mère s’est vue retirer son permis de conduire et contrainte à payer une lourde amende.