Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quatre de nos communes viennent de recevoir, chacune, une aide régionale de 500.000 €. Les 78 communes wallonnes, dont font partie Hensies, Jurbise, Quévy et Quiévrain, ont répondu à un appel à projet de la région wallonne. Seules les communes de moins de 12.000 habitants pouvaient soumettre leurs projets.

« L’objectif principal est de soutenir des projets renforçant la convivialité et l’attractivité de ces territoires et d’intégrer diverses thématiques, telles que l’aménagement d’espaces publics, la mobilité, la numérisation ou, plus globalement, le cadre de vie », explique le cabinet du ministre wallon Christophe Collignon.

Voici les projets détaillés qui seront menés à bien dans les quatre communes de notre entité.