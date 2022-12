Suite à l’arrivée de Michaël Miraglia, un visage phare de RTL Info ne présentera plus les journaux télévisés sur RTL-TVI dès début 2023

L’annonce est tombée ce lundi 5 décembre. Début 2023, Michaël Miraglia, à la tête du magazine « Reporters », présentera les journaux télévisés du week-end, à savoir celui du vendredi soir, et ceux du samedi et du dimanche. « Je suis heureux d’entamer cette nouvelle aventure, entouré d’une équipe dynamique et enthousiaste. Depuis toujours, je m’investis à 100 % dans mes projets journalistiques en privilégiant la proximité, la rigueur et la créativité. L’opportunité qui m’est offerte aujourd’hui s’inscrit dans la continuité d’une nouvelle dynamique d’entreprise au sein d’RTL et je suis très fier et impatient de pouvoir porter un tel projet », a déclaré l’intéressé, dans un communiqué de RTL.

Le journaliste succède ainsi à Salima Belabbas, qui présentait les JT du week-end depuis 2019, en alternance avec Simon François, qui a dirigé son premier journal en 2017 sur RTL-TVI.