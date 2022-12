La 7e édition du prix de l’Entrepreneuriat est lancée à Comines-Warneton

Cet événement a commencé comme un petit concours dans le but d’encourager le commerce local, mais s’est vite transformé en une reconnaissance et une fierté pour chacun. Le prix de l’entrepreneuriat de Comines-Warneton, une initiative du SIDEC en partenariat avec la Ville et l’ADL, attire chaque année davantage l’attention.

Un jury de professionnels, composé de personnalités représentatives des différents secteurs de la société, recherche des indépendants locaux qui ont réussi à se faire remarquer de manière exceptionnelle.