Jogging: le local Firmin Masset assomme l’hivernale de Beauraing

Nouvelle victoire pour Firmin Masset cet hiver, le triathlète du Tri-B a relégué le deuxième à plus d’une minute sur le 10 kilomètres de la corrida hivernale de Beauraing ce vendredi soir. Il boucle les 4 boucles de 2,5 kilomètres en 33 minutes tout pile. « Cela a commencé très fort avec un coureur qui est sans doute parti trop vite. Je pense qu’il finit 5 ou 6e. On l’a suivi de pas trop loin avec Maxime Demars. On est revenu à la fin du premier tour, et c’est là que j’ai un peu accéléré pour partir tout seul. Mon avance s’est alors creusée petit à petit. »

De quoi signer son meilleur temps sur 10 kilomètres. « Il manquait 400 mètres mais au vu de ma moyenne, je l’aurais aussi battu. Et puis le parcours n’était pas tout plat non plus. Il y avait une petite côte et plusieurs virages assez cassants donc il y a encore de la place pour mieux », sourit le local de l’étape qui retrouvait pas mal de têtes connues. « Il y avait quand même du monde avec près de 250 personnes et une bonne ambiance. C’était beaucoup de gens du coin donc on se connaît bien », explique le Vonêchois de 21 ans qui préfère laisser le vélo au garage lorsque la météo ne s’y prête pas. Et cela semble porter ses fruits à pied. « Je garde la notion de plaisir, comme sur le triathlon, où je ne prête pas trop attention au résultat. J’aimerais disputer des demi-distance cette année et pourquoi pas un full dans les 2 ans. »

Mathias Anciaux sur le 5km

Au classement, Maxime Demars termine deuxième en 34.08. Valentin Gillaux (34.29) complète le podium. Chez les dames, c’est Alizée Fourquet qui l’emporte en 43.07. Sur le 5 kilomètres, victoire de Mathias Anciaux, la pépite locale du trail, en 15.44. Il devance Sindbad Léonard (16.18) et François Willemart (16.36). Emmanuelle Sion est la première dame en 20.02.

A.A