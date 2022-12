Tom et sa famille se sont rendus sur la mauvaise tombe pendant 17 ans: «La seule personne à blâmer n’est plus là pour se défendre»

La famille a ainsi enduré six semaines d’attente pendant que les fossoyeurs déterraient 11 parcelles à la recherche du lieu de repos de Thomas Bell, alors qu’Hilda gisait dans un salon funéraire. Si une enquête a été ouverte, elle ne leur a pas fourni toutes les réponses.

Tom et sa famille sont dévastés. Alors qu’ils pensaient se rendre sur la tombe de leur père, décédé il y a 17 ans, ils ont découvert que ce n’était pas le cas. Ils n’ont compris l’erreur qu’après la mort de leur mère, Hilda, dont les dernières volontés étaient d’être enterrées aux côtés de son mari à l’église Holy Trinity dans le comté de Durham, au Royaume-Uni.

« Je n’ai pas vraiment l’impression que nous soyons plus avancés, cela n’explique toujours pas ce qui s’est passé et n’a répondu à aucune de nos questions », indique Tom Bell au Mirror. « La seule personne à blâmer est l’ancien vicaire qui n’est plus là pour se défendre. »