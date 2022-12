Guerre en Ukraine: quelque 40 militaires de retour de mission de construction en Roumanie

Le cantonnement de Cincu, installé dans l’enceinte du plus grand camp d’entraînement de l’armée roumaine, devrait être capable d’accueillir jusqu’à 1.500 soldats de l’Otan, logés dans des conteneurs, et leur matériel.

Multiplier les groupements tactiques

Le détachement belge était composé de militaires provenant des 4e et 11e bataillons de génie, casernés respectivement à Amay (près de Huy) et à Burcht (près d’Anvers), du 18e bataillon logistique de Bourg-Léopold (Limbourg), du 1Oe groupe CIS (systèmes de communication et d’information, également de Bourg-Léopold) et de la « Field Accommodation Unit » (FAU) qui gère l’infrastructure au profit des détachements envoyés en opération à l’étranger au départ de Beauvechain.