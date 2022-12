Après une année de fonctionnement, la commune de Forest va évaluer le Conseil Citoyen Forestois

Dans l’idée d’impliquer davantage ses habitants dans l’élaboration des politiques communales, Forest a mis sur pied un Conseil Citoyen l’an dernier. Composé de 37 Forestois, âgés de 16 ans et plus et tirés au sort, l’organe participatif a pour mission d’émettre des avis et des recommandations concrètes afin d’améliorer le bien-être de l’ensemble des habitants de la Commune. La méthode de tirage au sort a permis à la commune d’une part, d’avoir un panel constitué de personnes tendant à représenter la diversité de la population forestoise, et d’autre part, d’avoir des personnes motivées ayant fait la démarche de s’inscrire.

Trois thématiques ont été dégagées : climat, sécurité et propreté. La première ayant été proposée par le Conseil communal et les deux suivantes par les membres du CCF eux-mêmes. Douze réunions et débats citoyens, ont été programmés au total, à raison de trois journées de travail par sujet ainsi que des moments d’évaluation et de présentation des analyses rendues par la commune.

Les 37 membres du Conseil Citoyen se sont réunis pour la première fois en septembre 2021 autour de la première thématique relative au climat. Les avis et recommandations sur ce thème s’articulaient autour de trois priorités : la verdurisation, la gestion de l’eau et les effets du dérèglement climatique sur la santé et le bien-être. Le pan sur la sécurité abordait la vulnérabilité des femmes dans l’espace public, l’éclairage, la mobilité ou encore les relations avec la police. Et enfin, le Conseil Citoyen a bouclé lors de sa dernière séance du 19 novembre le volet « propreté ».

La commune s’est engagée à analyser les recommandations émises par le CCF, et le cas échéant, à expliquer pourquoi elle s’écarterait de celles-ci. L’analyse des recommandations du premier thème a été rendue en juin, celle du deuxième thème est en cours et celle du troisième le sera à la fin de l’hiver. Une évaluation de cette première année de Conseil Citoyen forestois va être réalisée. Celle-ci permettra de réfléchir à la forme que devrait prendre la suite de l’initiative pour les années à venir.