Pourquoi Olivier Giroud n’est pas vraiment devenu le meilleur buteur de l’Equipe de France

La France a pris le meilleur sur la Pologne dimanche à Doha en l’emportant 3-1 en huitième de finale de la Coupe du monde, validant son ticket pour les quarts de finale contre l’Angleterre.

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en ouvrant le score juste avant la mi-temps (44e), avant que Kylian Mbappé n’assure la qualification des siens en seconde période en inscrivant un doublé (74e et 90e+1). Les Polonais ont réduit le score dans les dernières secondes du match grâce à un penalty de Robert Lewandowski (90e + 9).

Mais Olivier Giroud est-il vraiment le « meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France » ? Oui… et non. L’attaquant est effectivement devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France masculine, se plaçant devant Thierry Henry (51 buts) et Antoine Griezmann (42 buts)… mais il n’est pas le meilleur buteur des Equipes de France.

« Bienvenue au club ! »

« Bravo Olivier Giroud. Bienvenue au club ! », a d’ailleurs tweeté Eugénie Le Sommer, dimanche après qu’Olivier Giroud a inscrit son 52e but avec l’Equipe de France, détrônant ainsi Thierry Henry et devenant, par la même occasion le meilleur buteur masculin de l’Equipe de France.

En Equipe de France féminine, outre Eugénie Le Sommer, trois autres femmes ont fait mieux qu’Olivier Giroud : Marinette Pichon (81 buts), Marie Laure Delie (65 buts) et Gaëtane Thiney (58 buts). Le footballeur de 38 ans va donc devoir mettre quelques buts supplémentaires avant d’égaler le record de ses collègues évoluant dans l’Équipe de France féminine.