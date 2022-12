Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille: une seconde vague d’augmentation des prix alimentaires attendue l’année prochaine

Les entreprises du secteur n’ont pas été épargnées, ces derniers mois, par les conséquences de la guerre en Ukraine. La flambée des prix de l’énergie, les problèmes logistiques et l’augmentation des prix des matières premières ont poussé à la hausse les coûts de production et donc, en bout de chaîne, les prix pour les consommateurs. En novembre, les prix alimentaires étaient ainsi 15 % plus élevés qu’un an auparavant.

Et Fevia ne voit pas la situation s’améliorer à court terme. Un quart des entreprises du secteur, très énergivore, voit en effet ses contrats fixes d’énergie arriver à échéance et devra donc conclure de nouveaux contrats, cette fois variables, ce qui pourrait dans certains cas multiplier les coûts d’un facteur trois ou quatre. Le secteur devra également digérer l’indexation des salaires attendue au premier janvier et qui devrait avoisiner 11 %.