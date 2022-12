Le centre sportif du Grand-Hornu n’est plus chauffé, l’ASBL est en état de faillite: «Je pense aux petits qui sont à pieds nus alors qu’il fait 5º!»

En ce début décembre, les températures sont de plus en plus basses à l’extérieur. Malheureusement, au centre sportif du Grand-Hornu, c’est aussi le cas à l’intérieur. Depuis plus d’une semaine et demie, la salle et les vestiaires sont privés de chauffage. Préoccupant quand on sait que dehors on frôle le 0º et que dans la salle des jeunes, dès 5 ans, pratiquent le karaté à pieds nus et en simple kimono.