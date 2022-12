De plus en plus difficile de trouver des solutions pour déneiger à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les vrais pays où il fait froid tout le temps doivent bien se moquer de nous. Dès que 3 flocons s’abattent sous nos latitudes, c’est la catastrophe. La Belgique est en alerte rouge et l’on est quasiment à l’arrêt. Afin d’empêcher que ce soit un peu moins le chaos, on peut compter sur le service de déneigement. Chaque commune s’occupe de ses routes et le SPW se charge des voiries qui lui sont propres. Sauf qu’il est de plus en plus difficile de déneiger. Et les raisons sont en partie liées au réchauffement climatique.