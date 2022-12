Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce Mondial qatari marquera assurément un tournant pour les Diables rouges. La sélection belge va tourner la page – plus ou moins intensément – de la génération dite « dorée » pour laisser place à de nouvelles têtes. Si Arthur Theate (22 ans), Loïs Openda (22), Charles De Ketelaere (21), Amadou Onana (21), Jérémy Doku (20) et Zeno Debast (19) ont déjà acquis de l’expérience au plus haut niveau international, ils pourraient, sous peu, être rejoints par d’autres jeunes talents noirs-jaunes-rouges. Des pépites disposant d’un potentiel technique et athlétique qui pourrait leur permettre, à terme, d’intégrer le giron de l’équipe A. Afin, déjà, de préparer le Mondial 2026 en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) puisque l’Euro 2024, prévu dans dix-huit mois, devrait encore concerner les actuels Diables rouges. Y compris Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld…

Franchir ce pas important – des Espoirs aux A – n’est forcément une sinécure, ni donné à tous. « Dans les catégories d’âges, on n’a pas forcément un Eden Hazard ou un Kevin De Bruyne mais on peut compter sur un vivier très large de talents. Il y a un panier, chez les U21, U19 ou U18, avec pas mal de bons joueurs dans lequel on pourra aller piocher », assure Jean-François Remy, assistant dans les sélections de jeunes. « Mais il reste encore du chemin à parcourir avant d’être sélectionné chez les Diables. Puis, n’oublions pas que tout peut aller très vite dans le football. Dans un sens, comme dans l’autre. »

Pour ces garçons, ce développement personnel en club, le degré de maturité et le petit brin de réussite seront des facteurs indispensables dans l’optique d’incarner le futur visage des Diables rouges. Un avenir avec Roméo Lavia, comme porte-étendard ? Voici, de manière non-exhaustive, les joueurs qui pourraient venir bousculer la hiérarchie nationale. Pour beaucoup d’entre eux, l’Euro U21 – qui se jouera en juin et juillet 2023 – pourrait constituer un sacré coup d’accélérateur.