Le plan de mobilité activé dans les Fagnes malgré une route Nationale encore fermée

En ce début de semaine, l’hiver vient d’arriver dans notre région. Et même si la neige n’est pas encore présente en abondance, elle devrait pouvoir tenir toute cette semaine. Il risque donc d’y avoir pas mal de monde dans les Fagnes durant ce week-end afin de profiter de ce premier épisode neigeux.

Au niveau des communes de Waimes et Malmedy ainsi que la zone Stavelot-Malmedy, on est prêts à accueillir les touristes et les amateurs de neige. Le plan mobilité a été activé ce lundi. Pour rappel, il a fallu prendre des mesures lors des vacances de Noël il y a deux ans. Il avait fallu fermer les Fagnes car il y avait bien trop de touristes.