Des communes s’opposent à la décision de Nethys d’investir 21 millions dans la centrale TGV de Seraing

Depuis juillet dernier, une question de fond taraude la politique liégeoise. Depuis que l’intercommunale Nethys a décidé d’investir 21 millions dans la nouvelle centrale TGV que construit Luminus à Seraing.

Le PS et Ecolo y sont favorables, les premiers estimant qu’il s’agit là d’un placement qui pourrait leur garantir 11 % de dividendes par an et les seconds pour soutenir cette décision écologiste venant pailler au manque d’énergie qui pourrait survenir en Belgique depuis qu’ils ont décidé d’arrêter les centrales nucléaires.

De l’autre côté, les libéraux et le PTB sont contre car ils estiment que ce n’est pas la vocation de l’intercommunale d’investir dans le projet d’une multinationale et que Nethys n’a pas retenu les leçons du passé et de la commission d’enquête qui a fait suite au scandale Publifin.