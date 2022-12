Primes de fin d’année et 13e mois: les salariés pourraient avoir une bonne surprise, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde…

Enfin, on peut être sur une base de calcul mixte, avec une base forfaitaire et un pourcentage qui tient compte des salaires perçus au cours des 12 mois de l’année écoulée.

On le sait, les salaires des Belges bénéficient du système d’indexation automatique. Et il en est de même pour ces primes de fin d’année. Bonne nouvelle : celles-ci sont donc indexées. Par contre, comme pour l’indexation des salaires, l’indexation de cette prime dépend du moment où elle est prévue par votre convention collective de travail dans votre commission paritaire.

> Pour les employés de la CP200 par exemple, la plus importante du pays qui compte quelque 500.000 travailleurs, l’indexation du salaire de 10 % n’interviendra qu’en janvier 2023. Dès lors, la prime de fin d’année ne sera indexée que sur base de l’indexation entre 2021 et 2022, soit environ 3 %. « Et il faudra attendre décembre 2023 pour bénéficier de la forte indexation de 2022 sur sa prime », indique-t-on à l’UCM.

Jusqu’à 53 % de précompte…

« Tout dépend de la base de salaire utilisée pour calculer la prime de fin d’année », indique-t-on chez Securex. « Selon la convention paritaire, si on utilise le salaire de décembre par exemple comme base de calcul et qu’il a été indexé, la prime sera plus élevée de 2 % que si on utilise le salaire de septembre ou d’octobre ».

> Pour les travailleurs qui ont par contre bénéficié de plusieurs indexations successives au cours de cette année, sur base trimestrielle ou mensuelle lors des sauts d’index, l’augmentation de la prime de fin d’année pourra atteindre les 10 % maximum selon les cas. Ce sera le cas des fonctionnaires notamment.

« Il est toujours possible pour un employeur de prévoir une prime de fin d’année supérieure à celle prévue par son secteur d’activités, en anticipant ainsi l’augmentation du coût de la vie », souligne-t-on encore à l’UCM. Un patron dont les employés ne bénéficieront d’une indexation de 10 % de leur prime qu’en 2023, pourrait décider de faire un geste fort dès cette fin d’année. « Et un employeur dans un secteur qui ne prévoit pas de prime de fin d’année, peut décider d’en octroyer de son côté ».