L’entreprise de Herve Meurens Natural remporte le prix de «l’Entreprise de l’Année 2022»

Les produits proposés par l’entreprise interviennent en tant qu’ingrédients à la production de boissons et yaourts végétaux, de biscuits, de muesli, de chocolats, de glaces, de produits pour sportifs…

Excellente nouvelle pour l’entreprise Meurens Natural ! La société hervienne vient de décrocher le prix de l’Entreprise de l’Année 2022. La société spécialisée dans la production de sirops de céréales fournit des ingrédients biologiques et naturels non-raffinés à l’industrie agro-alimentaire, dispose de deux sites de production, un à Herve et l’autre aux Plenesses.

En pleine croissance, elle remporte le prix d’Entreprise de l’Année 2022, un concours organisé par Ernst & Young (EY), entouré d’une équipe d’experts du monde économique et académique, qui récompense les entreprises wallonnes à l’avenir prometteur.

Les dirigeants Bénédicte et Bruno Meurens ont reçu, ce lundi soir, le prestigieux prix des mains du ministre Georges Gilkinet, vice-premier ministre et ministre de la Mobilité, à l’occasion de la 27e édition de la remise de ce prix, organisée par EY en collaboration avec L’Echo et BNP Paribas Fortis.