Dottignies: le Foyer Tibériade a un nouveau directeur et attend avec impatience les aménagements prévus en 2023 pour ses résidents en situation de handicap

Dans la Cité de la Main, les résidents, qu’il n’est pas rare de croiser en rue, et le bâtiment du Foyer Tibériade, rue Julien Mullie, font partie du paysage. Ouvert en 1985, ce lieu d’accueil pour personnes souffrant d’une déficience mentale légère à modérée avait alors récupéré, avec ses trois premiers résidents, cette maison précédemment occupée par des enfants placés par le juge. « Aujourd’hui, nous avons atteint le chiffre maximal de 18 occupants, et une dizaine de personnes y travaillent » détaille Mathilde Vandorpe, députée mouscronnoise et présidente du conseil d’administration de l’asbl depuis 2016.