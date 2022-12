Attentat déjoué du Thalys: «J’étais prêt à tout», admet El Khazzani

« J’ai dit à Abdelhamid Abaaoud (son commanditaire et futur coordinateur des attentats du 13-Novembre, ndlr) que j’étais prêt à mourir et qu’il pouvait me considérer comme un objet et faire de moi ce qu’il voulait », affirme encore celui qui se définissait, après sa tentative d’attentat, comme « un noble combattant ».