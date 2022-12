«Ce n’est pas vrai»: le journaliste qui a réalisé l’interview explosive de Cristiano Ronaldo dément les rumeurs qui l’envoient vers Al-Nassr

Où évoluera Cristiano Ronaldo après la Coupe du monde ? Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester United, le quintuple Ballon d’Or peut s’engager gratuitement dans le club de son choix. Et ce lundi après-midi, le quotidien espagnol Marca mettait fin au suspense en annonçant que sa signature dans le club saoudien d’Al-Nassr était bouclée, et qu’il allait devenir, dès le 1er janvier, l’athlète le mieux payé au monde avec un total de 200 millions d’euros par an, sponsoring compris.

Mais le transfert serait en réalité loin d’être bouclé. Selon Piers Morgan, le journaliste qui avait réalisé l’interview explosive de Ronaldo il y a quelques semaines (menant à la rupture de son contrat avec Manchester United), les rumeurs sont infondées.

« À nouveau, ce n’est pas vrai », a-t-il écrit en réponse d’un tweet annonçant que Cristiano Ronaldo allait signer à Al-Nassr.

Le feuilleton est encore loin d’être fini…