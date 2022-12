Des vins et bières sans alcool herviens qui cartonnent au Japon

À ce niveau, la société hervienne Néobulles vient de signer trois importants contrats au pays du Soleil-Levant pour la vente sur place de deux de ses produits phares : le vin sans alcool Vintense et la Bière des Amis (normale et NA, NDLR).

Philippe Stassen avec ses «Vintense» et «Bière des Amis». - Y.B.

Néobulles, le nom ne vous dit peut-être rien de prime abord. Pourtant, il s’agit d’un acteur majeur dans le secteur, puisque l’entreprise faisait auparavant le célèbre Kidibul. Aujourd’hui, son patron Philippe Stassen, un ancien Aubelois, a réorienté son business. Et ça paie, comme le prouve cette triple signature de contrats à Tokyo.

Des bars sur les aires d’autoroute

« Le Japon représente un potentiel énorme, confie le principal intéressé. Là, nous allons débarquer dans le réseau Horeca local, mais également dans ce qu’on appelle des bars à boissons non alcoolisées sur toutes les aires de service le long des autoroutes au Japon pour y vendre nos boissons sans alcool. » Des contrats énormes et qui permettent aussi d’anticiper un phénomène qui devrait finir par s’imposer aussi en Belgique. « Il y a déjà quelques stations-service en Belgique qui interdisent la vente de boissons alcoolisées. C’est clairement un segment où l’on veut se positionner », appuie Anne Stassen, bras droit de son père.

Lire aussi L’argent pour la Bière des Amis 0% fabriquée à Ath

Dire que la bière et le vin sans alcool liégeois cartonnent au pays du Soleil-Levant n’est pas un euphémisme. L’AWEX (Agence wallonne à l’Exportation) l’a bien compris en choisissant Néobulles comme parmi les très sélects « success stories » pour cette mission économique au Japon.

Il faut dire que le pays des Samouraï représente des perspectives de business non négligeables à cause notamment du… Covid. « Pendant le plus fort de l’épidémie, le Japon avait interdit la vente d’alcool dans tout l’Horeca ainsi que lors des mariages, par exemple. Du coup, nous avons bondi sur cette opportunité et avons organisé l’envoi de nos produits sans-alcool par avion. Et depuis, cela ne cesse de croire et je pense que dans les trois-quatre ans, nous pourrions le doubler ici », espère Philippe Stassen.

Sur toutes les lignes de Japan Airlines

Preuve de la dynamique du produit wallon, un autre « deal » a pris effet le 1er décembre dernier. Et à nouveau, ce n’est pas rien puisque Vintense, le vin sans alcool de Néobulles, est désormais vendu à bord de tous les avions de la compagnie nationale Japan Airlines ! « Et ce, sur toutes ses destinations », ajoute le CEO.

Au final, ce sont plus d’un demi-million de bouteilles de Vintense et de Bière des Amis (550.000 pour être précis, soit 35 conteneurs) qui sont exportées chaque année par l’entreprise basée à Herve. Pas mal pour une société à 100 % familiale qui fait un chiffre d’affaires d’un peu plus de 20 millions € et compte 25 collaborateurs.