Mobilisation citoyenne pour réclamer un plan de mobilité humain à Bruxelles: «Good Move nous pourrit la vie!»

Loredana, Cécile et Fathia ont la mine défaite. Le désespoir et la colère se lisent sur leur visage. La première vit à Anderlecht, la deuxième à Forest et la dernière à Schaerbeek. Le responsable de leurs problèmes ? Le plan Good Move. Enfin, sa méthodologie et ses résultats. Car toutes souhaitent des quartiers plus sécurisés, de la place pour les vélos, moins d’embouteillages mais pas au prix qu’elles paient.