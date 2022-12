Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le gouvernement a-t-il bien géré la crise sanitaire ? Les Belges sont très partagés sur la question : 34,7% des Belges (36,9% de francophones et 33% de néerlandophones) estiment que la crise fut mal gérée et de manière autoritaire (un effet culturel ?).

Un peu plus de néerlandophones (40,5%) que de francophones (33,4%) estiment qu’elle a été bien gérée. Et près de 30% de francophones et près de 25% de néerlandophones n’en ont pas la moindre idée.