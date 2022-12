Lou, 12 ans, a été diagnostiqué autiste en 2013: sa maman met en vente des sapins pour financer ses soins thérapeutiques

Lou, 12 ans, doit se rendre régulièrement chez la logopède et la psychologue. Et pour cause : il a été diagnostiqué autiste dès l’âge de trois ans. Depuis, ses parents font tout ce qu’ils peuvent pour que l’adolescent progresse au mieux. Selon Stéphanie Vendrasco, sa maman, il a besoin d’un suivi individuel. « Il est dans l’enseignement spécialisé. Mais il est évident que s’il est entouré de six, sept enfants, il n’évolue pas de la même façon que s’il est seul avec un adulte. Cela peut même le bloquer », nous a-t-elle confié.

Lou a été diagnostiqué autiste à l’âge de trois ans. - DR

Seulement 10 séances remboursées La maman de Lou doit à la fois être présente en maximum et assumer de lourdes charges financières. Les soins thérapeutiques prodigués à son fils ne sont, en effet, pas remboursés. « Il y a dix séances qui sont remboursées par an comme pour tout le monde. Or, il va très régulièrement chez la logopède et le psychologue. Tout cela est à nos frais. J’ai décidé malgré tout de prendre un 3/5 ème temps pour pouvoir le conduire… »

Une ASBL a vu le jour en 2014 Un an à peine après le diagnostic d’autisme, les parents de Lou ont créé l’ASBL « Les yeux de Lou ». « Via cette asbl, nous avons organisé différents événements comme des soupers qui nous ont permis de tenir le coup financièrement. Nous organisions aussi des marchés de Noël. Voici cinq ans, nous nous sommes dits que nous vendrions bien des sapins directement. » Les parents de Lou sont allés chercher les sapins Nordmann dans les Ardennes. - DR Cette année, les parents de Lou sont déjà allés chercher les fameux sapins Nordmann dans les Ardennes, sur base d’une commande. « Nous en avons pris plus pour nous faire un stock. Il est donc encore possible de nous en commander et de venir les chercher chez nous, en soirée, sur rendez-vous. Il y a trois prix en fonction de la taille en l’occurrence 45 € pour un sapin entre 150 et 199 cm, 60 pour un 200 à 249 et 80 pour un entre 250 et 300 cm. Nous les livrons également gratuitement dans un rayon de 30 kilomètres », conclut la maman de Lou. Celle-ci espère que les commandes seront nombreuses car, durant la crise sanitaire, l’ASBL n’a pas pu organiser de souper. Conjuguer magie de Noël chez soi avec un beau sapin ardennais et accomplir une bonne action est donc possible en contactant la maman de Lou.