De la soupe offerte deux fois par semaine à Hannut: «Par plaisir, nécessité ou pour discuter»

Dès ce vendredi 9 décembre, et à raison de deux fois par semaine, l’espace Horizons à Hannut (rue des Thouars, 15) servira gratuitement un bol de soupe et quelques tartines à qui le souhaite. Une initiative du Collectif Logement, soutenu par le plan de cohésion social hannutois, qui répond à la hausse des coûts de l’énergie et de la précarité.

« On est partis du principe qu’avec l’arrivée de l’hiver, la hausse des prix et donc des inquiétudes de la population, on se devait de proposer un endroit où se retrouver. Pour se chauffer, manger un bout ou simplement discuter et partager un moment pour rompre la solitude », détaille Vanessa Schneider, travailleuse sociale.