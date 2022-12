Binche reçoit un subside de plus de 3 millions d’euros pour dépolluer le site de la Tour Saint-Albert à Péronnes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous en parlions ce samedi : la Région wallonne a décidé d’octroyer des subsides considérables pour dépolluer des friches industrielles en Wallonie, ceci en vue de leur réaffectation pour construire des services, des logements, des activités économiques ou encore des espaces verts. Des subsides en réalité versés à la SPAQUE, chargée des opérations de dépollution.

En Hainaut, deux villes (de moins de 50.000 habitants) étaient concernées : Braine-le-Comte, qui recevra un subside de 2,8 millions € pour la friche industrielle Catala, qui, une fois acquise par la ville, sera réaffectée à un pôle administratif communal, un pôle culturel, au service travaux et des espaces verts. L’autre ville est Binche, en vue de la réaffectation du site de la Tour Saint-Albert et Centrale Électrique, à Péronnes. On a appris ce lundi le montant alloué à la SPAQUE pour la dépollution de cette friche de 14.000 mètres carrés (1,4 hectare) : 3,050 millions €.