Frédéric Lepoint aux assises: le mari adepte du bondage nie toujours avoir assassiné son épouse, Aline Thirion, retrouvée morte ligotée dans son lit, à Quévy

Huit ans après les faits, Frédéric Lepoint va être jugé par la cour d’assises du Hainaut. Il conteste toujours avoir tué son épouse, Aline Thirion, dans leur maison de la rue Georges Tondeur à Quévy-le-Grand. Pour le ministère public, l’employé de la Ville de Mons est un assassin qui a maquillé un crime en vol, dans le but de se débarrasser d’une épouse encombrante et cocue, qui comptait ne rien lui laisser en cas de divorce.

1h00. Frédéric échange des messages avec sa maîtresse. Selon celle-ci, il était jaloux et désespéré.

2h30. Le fils d'Alain s'endort et n’entend aucun bruit suspect venant de la rue. La nuit est calme, selon le voisinage.

3h15. Selon l'accusé, c'est l'heure à laquelle il a reçu la visite de trois voleurs. Ses trois chiens n'aboient pas.

4h45. L'accusé consulte une discussion sur Whatsapp.

7h00. La conductrice du bus passe devant la maison et aperçoit de la lumière à travers la fenêtre de la cuisine. Une demi-heure plus tard, elle repasse et constate que la lumière est éteinte.

10h15. Alain constate que Frédéric Lepoint n’a toujours pas sorti ses poubelles. Ce n’est pas normal. Il se rend chez son voisin, la porte est entrouverte. Frédéric est ligoté. Quant à Aline, elle est couchée sur son lit, à l’étage, sous une couette. Ses membres sont entravés par des liens. Elle est morte !

Aline Thirion, 52 ans, a été retrouvée morte le 4 décembre 2014 à l’étage du domicile familial. - E.G.

11h00. Les policiers constatent un léger désordre, rien ne semble avoir été fouillé toutefois. Le sac d’Aline est ouvert, on distingue la présence de cartes bancaires et de divers objets. Pourtant, Frédéric déclare avoir reçu la visite de voleurs qui, manifestement, n’ont rien emporté, même pas les bijoux de la victime qui sont à portée de main. Le médecin du village et le médecin urgentiste constatent que le corps d’Aline est encore chaud, ses pupilles ne sont pas encore dilatées et la pose d’un cathéter pour tenter de la ramener à la vie ne pose aucun problème. Conclusion, la mort est récente, entre 9 et 10h selon le légiste.

18h00. Frédéric Lepoint est interrogé par la police et maintient qu’un homme armé est entré chez lui par la porte de devant, et deux autres par l’arrière, vers 3h. Chose étrange, les trois chiens, qui aboient pour un rien et mangent les mollets de l’agent de quartier, n’ont pas réveillé les voisins.

C’est le début d’une longue enquête au cours de laquelle le suspect numéro un ne flanche pas, répétant qu’il est innocent.