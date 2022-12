Hospitalisé pour une infection respiratoire, Pelé adresse un message aux Brésiliens avant leur huitième de finale de Coupe du monde: «Je vais beaucoup encourager chacun d’entre vous!»

« En 1958, j’ai marché dans les rues en pensant tenir la promesse que j’avais faite à mon père. Je sais qu’aujourd’hui, beaucoup ont fait des promesses similaires et partent également à la recherche de leur première Coupe du monde. Je vais regarder le match de l’hôpital, et je vais beaucoup encourager chacun d’entre vous. Bonne chance ! » a posté Pelé avec une photo de lui de l’époque.

Pelé a aidé le Brésil à remporter trois titres mondiaux : en 1958 en Suède, en 1962 au Chili et en 1970 au Mexique. L’année dernière, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon. O Rey, 82 ans, a été opéré pour retirer une tumeur et est depuis retourné régulièrement à l’hôpital pour des traitements. Un journal brésilien a rapporté que Pelé y reçoit désormais des soins palliatifs parce que la chimiothérapie ne fonctionnerait pas, mais cette information a été démentie par les filles de la légende du football.