Le groupe État islamique a utilisé des armes chimiques en Irak, selon des experts de l’ONU

Les experts concluent que l’EI « a fabriqué et produit des roquettes et mortiers chimiques, des munitions chimiques pour lance-roquettes, des têtes de missile chimiques et des dispositifs explosifs de circonstance ».

Une enquête en profondeur

L’enquête s’intéressait notamment « au financement, à l’approvisionnement et à la logistique de (l’EI) et ses liens avec les éléments de commandement, à mieux comprendre quels étaient les sites présumés de fabrication, de production et d’utilisation d’armes en Irak, à obtenir un complément d’informations sur les agents fabriqués (…) et les vecteurs employés ».