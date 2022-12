Le site pedophilie.be surveillé de près par Child Focus: «Ils ne font rien d’illégal, mais on se pose quand même des questions»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pedophilie.be est un nouveau site internet apparu il y a deux semaines environ. Rien à voir avec un site pédopornographique ou criminel. Selon la page de présentation, ce site est animé par un groupe de bénévoles « ayant des sentiments pédophiles, qui comprennent et respectent que le contact sexuel avec des enfants n’est pas autorisé ». Le site propose des groupes de discussion entre pédophiles avec, pour certaines séances, la présence d’un professionnel de la santé. L’objectif de pedophilie.be est de « réduire la distance entre les pédophiles et le reste de la société par l’information et le soutien ».