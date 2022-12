Dénoncé par la Sûreté de l’État, Jeremy était radicalisé: il préparait peut-être un attentat terroriste contre l’Esplanade à Louvain-la-Neuve…

C’est la Sûreté de l’État qui dénonce Jeremy en avril 2019 : le jeune est actif sur Viver et Telegram, deux moyens de communication, plutôt discrets, et il semble y prôner un islam radical. Ces informations collent avec les informations policières recueillies depuis 2017 : il s’est converti à l’islam, semble de plus en plus isolé, distribue des tracts radicaux et tient des propos de plus en plus bizarres… Il est alors interpellé, perquisitionné.