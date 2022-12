La mise en garde de l’IRM en cette période de grand froid: déjà plus de 60 morts depuis le début de l’année en Belgique, et encore des jeunes victimes ce dimanche!

Fin octobre, les intoxications au monoxyde de carbone (CO) avaient déjà coûté la vie à 60 personnes en Belgique cette année, soit le double du bilan des années passées. « Cela m’inquiète d’autant plus que je crains que la crise énergétique va davantage encore se faire ressentir », déplorait il y a quelques semaines la ministre des Télécommunications et vice-Première ministre Petra De Sutter.

Le directeur général adjoint du centre antipoison, Dominique Vandijck, avançait pour sa part qu’en raison de la flambée des prix du chauffage, les gens n’ouvrent plus les portes et fenêtres lorsque le chauffage est en route. Ils vont en outre essayer de minimiser les coûts en « réduisant leur consommation, utilisant des carburants bon marché, négligeant les entretiens nécessaires et en évitant de remplacer les appareils défectueux ou en les remplaçant par des appareils de seconde main peu sûrs, ce qui accroît le risque d’exposition au CO ».