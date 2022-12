Coupe du monde: le coup de gueule de Raphaël Varane à la mi-temps de France-Pologne

La France a pris le meilleur sur la Pologne dimanche à Doha en l’emportant 3-1 en huitième de finale de la Coupe du monde, validant son ticket pour les quarts de finale. Mais avant ce succès, à la mi-temps (les Français ne menaient que 1-0), les champions du monde en titre se sont fait remonter les bretelles par leur coach, Didier Deschamps et un des patrons de la défense, Raphaël Varane.

Comme le révèle L’Équipe, Deschamps a recadré ses joueurs avec fermeté mais sans monter dans les tours. Mais selon nos confrères français, c’est l’intervention du vice-capitaine qui a marqué les esprits. « On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s’arrêter à tout moment si on continue comme ça », a lâché Varane. Et le défenseur central de 29 ans d’ajouter : « On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose. »

Les mots de Varane ont visiblement eu un impact positif sur ses coéquipiers puisque la France s’est imposée 3-1 grâce au 52e but d’Olivier Giroud avec les Bleus, nouveau record, et à un doublé de Kylian Mbappé en deuxième période.

En quarts de finale, le samedi 10 décembre à 20h, les Bleus affronteront l’Angleterre victorieuse du Sénégal dimanche soir.