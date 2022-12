Ça bouge encore du côté de RTL: un nouveau décor pour le RTL Info du week-end attendu

L’arrivée sur le fauteuil du présentateur du JT de Michael Miraglia, qui a été initiée il y a plusieurs semaines avant d´être enfin validée, correspond à une forme refonte de l´information du week-end, explique-t-on du côté de RTL.

Et, à bonne source, on apprend qu´outre la manière d´aborder l´info et la délivrer au public, c´est tout le décor du plateau du RTL Info qui devrait être modifié dès sa prise en main par Michael Miraglia en 2023.