Zazie: «J’assume mes cheveux gris!»

Je suis à la fois stressée et très sereine. Les dés sont jetés, et je ne peux plus rien contrôler. C’est une position inconfortable, mais ce n’est pas la première fois que je sors un disque. Je suis donc habituée à ces sensations. Je suis très fière de ce disque. J’espère que les gens l’aimeront autant que moi.

Elle ne m’a pas particulièrement retournée. En tant qu’artiste, on a déjà l’habitude de ces moments de solitude ou de réflexion. C’est important de se retrouver dans une intimité quand on écrit des textes. Moi, ça me prend beaucoup de temps. En revanche, on s’est retrouvé très dysfonctionnel car notre gouvernement ne nous considérait pas comme essentiel. Ça me désolait. La musique est un bon nutriment en cas de crise. J’ai donc continué à écrire et à composer dans mon coin, mais je ne pensais pas que le public allait me manquer autant.

À ce point ?

Oui, car je venais d’achever une tournée de 85 dates. J’étais fortement fatiguée. Au départ, j’étais plutôt ravie de ces vacances forcées, mais je me suis ennuyée au bout de deux jours. Vous savez, je n’ai pas fondamentalement besoin de ces moments de représentations narcissiques, mais les concerts m’ont beaucoup manqué. J’aime le travail de création en studio, mais je veux surtout pouvoir partager ma passion avec les gens.

Cette solitude post concert que vous évoquez dans « Ça commence », elle est parfois difficile à vivre ?

Elle peut générer un déséquilibre, surtout quand on sort d’un festival où des milliers personnes sont venues t’applaudir. Ce sont des moments hors-norme et très intenses. On se retrouve alors seule dans une chambre d’hôtel ou un tourbus et il faut pouvoir se nettoyer de tout ce bruit comme de tout ce vide. C’est un peu vertigineux, mais ça s’apprend. En revanche, quand j’écris des textes, je ne subis pas du tout la solitude. Je suis nichée par des milliers de mots qui me font du bien. C’est un rendez-vous honnête avec soi-même.

Pourquoi avoir publié un disque que de huit titres ?

Ce n’est pas par flemme. Je voulais d’abord sortir un EP de quatre titres, puis un LP avec quatre autres morceaux qui s’est très vite transformé en « Aile-P ». Ça collait bien avec les messages que je souhaitais transmettre. Je voulais sortir un disque rapidement, en éteignant le temps qu’il peut y avoir entre le moment où je crée les chansons et celui où les gens les écoutent. Je voulais aussi jouer sur l’idée du « dézoom » avec la pochette. On a pris un malin plaisir à réaliser une image finale qui n’est peut-être pas celle que l’on connaît aujourd’hui. Il y a en aura peut-être une ou deux autres versions. Je veux qu’on puisse regarder la photo différemment à chaque fois. Je continue donc à créer des chansons qui sortiront peut-être bientôt. Rien n’est encore terminé.

Vous arborez fièrement vos cheveux gris. Ils ont été difficiles à assumer ?

Je n’étais pas prête à les voir apparaître, mais je préfère désormais les assumer ! En fait, j’ai réalisé que c’est la société qui n’est pas prête à ça. Quand on est très exposé comme moi, c’est un gros travail d’oser ce naturel-là. Je le prends un peu comme une mission, en tant qu’artiste et que femme, même si ce n’est pas tous les jours facile d’encaisser certains commentaires. On dirait que les femmes ont une obsolescence programmée aux cheveux gris. C’est beaucoup moins un sujet pour les hommes. La société n’est pas tendre avec les signes extérieurs du vieillissement, mais cette mécanique est la même pour tout le monde.

Vous avez déjà songé à faire de la chirurgie esthétique ?

Oui, bien sûr. On s’inscrit dans une société et on a envie de continuer à séduire. J’ai quand même la chance d’être gâtée par la nature. J’aime faire du sport et je peux facilement me passer de sucreries. Cela dit, je ferai peut-être de la chirurgie dans quelques années car je n’aimerai plus mon reflet dans le miroir. À chaque fois que j’ai été tentée, je me dis qu’il y a souvent des ratés. Je n’ai pas envie de ne plus me ressembler.