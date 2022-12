Calendrier de l'Avent - mardi 6 décembre - LaFama Création

LaFama Création est une marque de création de bougies et de bijoux née à Namur dans une démarche durable et éthique.

Les bougies sont faites de cire de soja, ce qui garantit une combustion saine et agréable. Fragrances françaises, parfums uniques... Nos pots en verre viennent de France et nos pots en béton sont fabriqués à la main par nous-même. Le pot peut être réutilisé en objet de déco du quotidien ou être réutilisé grâce à nos recharges de cire.

Nos bijoux sont inspirés par la magie de la lithothérapie. Les pierres naturelles donnent un coté naturel et authentique. Tous les métaux sont en acier inoxydable. Les pierres naturelles canalisent l'énergie vers votre bien-être émotionnel, énergétique, physique, mental et spirituel. Ressentez l'énergie des pierres au contact de votre peau et voyez votre bijou comme un partenaire qui vous accompagne dans votre vie du quotidien.