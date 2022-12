Le superbe hommage des joueurs brésiliens à l’attention de Pelé, hospitalisé pour une infection respiratoire (photos)

Hospitalisé depuis mardi dernier à cause d’une infection respiratoire, Pelé a envoyé un message d’encouragement à l’équipe brésilienne via Instagram avant le coup d’envoi du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud. Et le message est visiblement passé, puisque les Auriverdes ont fait le show lors de cette rencontre.

Grâce à des réalisations de Vinicius, Neymar, Richarlison et Paqueta, les hommes de Tite sont facilement venus à bout des Coréens, impuissants face à cette Seleçao qui semblait en mission. À l’issue de ce match, Neymar et ses coéquipiers ont tenu à rendre hommage au « Roi Pelé », qui lutte actuellement contre une infection respiratoire. Munis d’une grande banderole en l’honneur de la légende du ballon rond, les Brésiliens se sont rassemblés sur le terrain pour immortaliser ce moment.