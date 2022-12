Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Discret dans la vie de tous les jours, Adem Zorgane l’est nettement moins sur le pré où sa présence est capitale pour ses partenaires. Cadre essentiel de l’équipe carolo, le milieu de terrain des Zèbres est revenu avec nous sur une saison particulière, qui pourrait bien être sa dernière sous nos contrées.

Le contexte carolo particulier. C’est quelques jours après avoir rencontré Felice Mazzù qu’Adem Zorgane s’est envolé pour la Turquie afin de préparer la suite de la saison. « Tout le groupe est conscient de la situation », pointe l’international algérien. Et cette situation, c’est celle qui a mené les Zèbres à égale distance des Europe Playoffs que de la relégation poussant donc la direction à prendre des décisions radicales. « On le sait, dans ces cas-là, c’est toujours l’entraîneur qui est menacé », ajoute le milieu carolo, même si Edward Still « était loin d’être le seul responsable ».