1 « Ronaldo ne peut plus être l’alpha et l’omega du Portugal »

« Le général de Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. Cela correspond bien à la fin de carrière de Cristiano Ronaldo. C’est un naufrage. Ce joueur n’accepte pas l’inéluctable. Il n’accepte pas que ses qualités diminuent, qu’il saute moins haut, qu’il court moins vite ou qu’il frappe moins fort. C’est assez fou de manquer autant de lucidité. Il n’arrive pas encore à s’imaginer que la fin de sa carrière arrivera un jour. Pourtant, les choses sont ainsi faites que par le passé, Ronaldo a pris la place d’un ancien qui était au crépuscule de sa carrière. Lui ne se l’imagine pas un seul instant. Il est incapable de tourner la page. Il pourrait encore rendre des services à sa sélection mais il ne peut plus être la pierre angulaire de son équipe. Il ne peut plus être l’alpha et l’omega du Portugal. C’est impossible.

S’il avait un tant soit peu de compréhension de cela, je suis persuadé qu’il serait aidé par ses coéquipiers et ses coachs. Mais ce n’est pas le cas. En quelques semaines, il a d’ailleurs réussi à se mettre à dos Erik ten Hag à Manchester United et surtout Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal. Alors que ce dernier l’avait protégé et choyé pendant des années. »