Scène insolite lors de Brésil-Corée du Sud: Neymar fait le show et dribble même… l’arbitre (vidéo)

Neymar a été désigné homme du match après le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1), lundi soir au stade 974 de Doha, au Qatar. Le numéro 10 brésilien, qui a marqué le deuxième goal sur penalty, est devenu le troisième Brésilien, après Pelé et Ronaldo, à secouer les filets lors de trois Coupes du monde différentes.

Un retour gagnant pour l’attaquant, qui s’était blessé à la cheville contre la Serbie et avait dû déclarer forfait contre la Suisse (1-0) et le Cameroun (défaite 1-0). Mais, ce lundi, l’ailier du Paris Saint-Germain était bien présent sur la pelouse pour ce huitième de finale de Coupe du monde. Et l’ancien de Santos n’était pas seulement présent, il était également très bien en jambes. Au point de dribbler le plus de monde possible… y compris l’arbitre ! En effet, M. Turpin s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, bloquant la route du génie brésilien. Qui n’a toutefois pas été dérangé outre mesure, puisqu’il s’est contenté de dribbler l’arbitre. Et deux joueurs coréens, par la même occasion.