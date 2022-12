Budget wallon: une avalanche de chiffres avant un vote en commission du parlement régional vendredi

Mieux que prévu

Ces postes exclus, la trajectoire du budget (-111 millions en 2023) fait mieux que ce qui était initialement prévu (-224 millions d’euros), a-t-il par ailleurs rappelé. Autre éclaircie, déjà connue : le solde brut à financer s’élève désormais à 3,141 milliards d’euros, en amélioration d’un milliard sur un an, avec des recettes de 16,3 milliards (contre 14,2 milliards il y a un an) pour des dépenses de 20,9 milliards (19,6 milliards il y a un an). Quant au solde SEC, il s’affiche à 2,57 milliards, soit 500 millions de mieux qu’en 2022. Des économies structurelles à hauteur de 250 millions d’euros ont également été actées alors que l’engagement initial ne portait que sur un montant de 150 millions d’euros par an.